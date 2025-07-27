Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

27.07.2025 12:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Enis Erdoğan (23), hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Enis Erdoğan (23) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolu Büyükdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Enis Erdoğan idaresindeki 54 AHL 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Erdoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #kaza