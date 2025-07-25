Baro başkanlarından Abdurrahman Tutdere'ye dayanışma ziyareti

"Konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere, baro başkanlarını ağırladı.

Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Abdullah Öncel, Mardin Baro Başkanı Av. Ahmet Duyan, Siirt Baro Başkanı Av. Muhammed Alptekin ve beraberlerindeki hukukçulara nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

DAYANIŞMA ZİYARETİ

Ziyareti "anlamlı bir dayanışma" olarak nitelendiren Tutdere, "Değerli meslektaşlarımızı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri ve gösterdikleri dayanışma için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.