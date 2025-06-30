Baro'dan İstanbul Pride Yürüyüşü’nün yasaklanmasına iptal davası...

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından İstanbul Pride ve Trans Pride yürüyüşlerine getirilen yasaklara karşı dava açtığını duyurdu. Baro yaptığı açıklamada, “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri anayasal bir haktır, onur yürüyüşleri yasaklanamaz” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valiliği, 22 Haziran 2025 tarihli duyurusuyla Trans Pride yürüyüşünü, Beyoğlu Kaymakamlığı ise 28 Haziran 2025 tarihli açıklamasıyla İstanbul Pride yürüyüşünü “kamu düzenini ve toplumsal barışı bozabileceği” gerekçesiyle yasakladığını bildirmişti.

İstanbul Barosu açıklamasında, temel hak ve özgürlüklerin bu şekilde keyfi biçimde yasaklanmasının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu vurguladı. Baro, bu yasak kararlarının hukuken kabul edilebilir bir dayanağı olmadığını belirtti.

Baro’nun açıklaması şöyle:







