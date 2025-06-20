Barolar Birliği'nden Mehmet Pehlivan için yürüyüş çağrısı

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan için Türkiye Barolar Birliği, yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.



"SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ"

Savunmayı savunmak için 23 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden İstanbul Barosu'na yürüyeceklerini belirten Barolar Birliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan’ın, yalnızca avukatlık faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanması; yargının kurucu unsuru savunmayı işlevsiz hale getirme girişimidir. Halkın hak arama özgürlüğünün sesi olan avukatlar, örgütlü gücümüz Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak “Savunmaya Özgürlük” talebimizi dile getirmek için Çağlayan Adliyesi’nde buluşuyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz."



