Barolar ve demokratik kitle örgütlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt çapında kutlanıyor.

Barolar ve demokratik kitle örgütleri, 19 Mayıs'a ilişkin mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Örgütlerin mesajları şu şekilde:

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 19 Mayıs için şu mesaja yer verdi:

"19 Mayıs, Türk Ulusunun Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelesinin Başladığı Gündür!

Ulusal Mücadele ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk, İtilaf Devletleri tarafından parçalanmış ve işgal edilmiş bir ülkenin kaderini değiştirmek üzere Samsun’a çıktı ve yurt çapında bir mücadele başlattı.

Bugün ve gelecekte, Atamızdan aldığımız görevin bilinci ve gençliğimizden aldığımız güç ile daha azimli bir şekilde, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.

Başta Büyük Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımız saygı ve özlemle anıyoruz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Atatürk’ü, Kuvayı Milliye kahramanlarımızı, Kemalist Devrimcileri, aziz şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!"

İstanbul Barosu da şu mesaja yer verdi:





"19 Mayıs 1919, Varoluş Mücadelemizin başladığı gündür. Emperyalist işgale karşı direnişin başladığı, tam bağımsızlık ve milli egemenlik hedefindeki yürüyüşün adıdır.