Baroya başvurmuştu... Diyarbakır Baro Başkanı'ndan 'Baran Güran' açıklaması: 'Kaygı ve endişelerin farkındayız...'
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın abisi ve ailedeki tutuklu olmayan tek kişi olan Baran Güran'ın baroya başvuruda bulunarak Narin dosyasına taraf olması hakkında açıklamada bulundu. Eren, "Bu başvurudan kaynaklı haklı kaygı ve endişelerin fazlasıyla farkındayız" ifadelerini kullandı.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Geçen günlerde Narin Güran'ın abisi ve ailedeki tutuklu olmayan tek kişi olan Baran Güran, baroya başvuruda bulunarak Narin dosyasına taraf olmuştu.
“ENDİŞELERİN FARKINDAYIZ”
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Narin'in abisi Baran Güran'ın baroya başvurusu hakkında yeni bir açıklama geldi.
Eren, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Birçok aile bireyinin dosyada şüpheli olduğu bir durumda Baromuza hukuki destek konusunda yapılan bu başvurudan kaynaklı haklı kaygı ve endişelerin fazlasıyla farkındayız.
Dikkatli ve temkinliyiz…
Narin’in faillerinin yargı önüne çıkarılması ve adaletin sağlanması tek amacımız."
Bir çok aile bireyinin dosyada şüpheli olduğu bir durumda Baromuza hukuki destek konusunda yapılan bu başvurudan kaynaklı haklı kaygı ve endişelerin fazlasıyla farkındayız.— Nahit Eren (@av_nahiteren) September 17, 2024
Dikkatli ve temkinliyiz…
Narin’in faillerinin yargı önüne çıkarılması ve adaletin sağlanması tek… https://t.co/nMPpQNI6eG
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