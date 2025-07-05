Barrack’ın ‘Osmanlı’ sözlerine CHP ve İYİ Parti’den tepki: ‘Şer ittifakına ABD Büyükelçisi de dahil oldu’

Mayıs ayında görevine başlayan ve aynı zamanda ABD’nin Suriye özel temsilcisi de olan Tom Barrack’ın Anadolu Ajansı’na verdiği demeç kimi uzmanlarca “Türkiye’nin rejimi tartışmaya açılıyor” şeklinde değerlendirilmişti. CHP ve İYİ Parti de Barrack’a tepki gösterdi.





CHP Dış Politika Koordinatörü Prof. İlhan Uzgel, Lübnan asıllı olan Barrack’ın Osmanlı’yı iyi bir şekilde anmasının normal olduğunu kaydederken bununla birlikte Osmanlı’nın bitmiş bir hikâye olduğunu söyledi.





Uzgel “Türkiye’de yeni bir düzen kuruldu. Yakın geçmişte hem Türkiye hem de bölge coğrafyası için Yeni Osmanlıcılık hayalleri hüsranla sonuçlandı. Dolayısıyla büyükelçilerin Türkiye’deki bazı hassasiyetlere dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.





"ZAMANLAMASI DOĞRU DEĞİL"





Uzgel, bir yandan Orta Doğu’da pek çok önemli gelişme yaşanırken diğer yandan bu açıklamanın yapılmasını doğru bulmadığını belirterek şunları kaydetti:





“Trump yönetimi yeni Orta Doğu düzeninden bahsediyor, Suriye’de yönetim değişiyor, İsrail Suriye’de alanını genişletiyor, Lübnan’da katliam yapıyor, İran’ı bombalıyor… Böyle bir ortamda Osmanlı güzellemesi zamanlama olarak da yanlış.”





"ŞER İTTİFAKINA DAHİL OLMUŞTUR"





İYİ Parti İstanbul milletvekili Cihan Paçacı ise Osmanlı millet sisteminin dinî temelli olduğunu vurgularken Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir hukuk devleti olduğunu anımsattı.





Paçacı, “Öyle anlaşılıyor ki, Amerikan Büyük Orta Doğu Projesi ile Türkiye'yi ılımlı bir İslam devletine dönüştürmek ve sözde bir Kürt devleti kurdurarak Türkiye'yi bölme stratejisi uygulanmak istenmektedir. Cumhur İttifakı mensupları- Abdullah Öcalan- Kandil- DEM Parti şer ittifakına ABD Büyükelçisi de dahil olmuştur” dedi. Cihan Paçacı, İYİ Parti olarak söz konusu stratejiye geçit vermeyeceklerini ifade etti.