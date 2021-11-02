Barron’s dergisinden 'Türkiye'ye yatırım' analizi: Seçimi bekliyorlar
Barron's'da yer alan Türk ekonomisiyle ilgili bir analizde yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmak için seçimleri beklediği belirtildi. Analizde muhalefetin seçimi kazanması halinde Türkiye piyasasının, yabancı yatırımcıların akınına uğrayacağı vurgulandı.
Craig Mellow imzalı analizde, Türk ekonomisinin kötü yönetime rağmen hâlâ ayakları üzerinde durduğu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetme olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.
Halk TV'den Hava Asl'ın, Mellow’un analizine dayandırdığı haberinde çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Mellow'un çok sayıda yatırımcı görüşüne de yer verdiği yazısında; "Türkiye piyasaları yabancılar açısından son derece ucuz ve avantajlı ama yatırımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gitmesini bekliyor" denilerek çeşitli hisse senetleri de örnek gösterildi.
'Erdoğan Sonrası Dönemde Türkiye Piyasaları Kazançlı Olabilir' başlıklı Mellow’un yazısında şu ifadelere yer verildi:
"Sarhoş bir kovboyun altındaki temkinli yaşlı bir at gibi, Türkiye ekonomisi Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a rağmen ayakta duruyor. 67 yaşındaki lider, 18 yıllık iktidardan sonra kontrolünü kaybediyor olabilir. Ancak eyere tutunurken yine de çok fazla hasara yol açabilir."
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- İzmir'deki cezaevi için çarpıcı iddia
- Kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na yanıt
- AYM'den İş Bankası kararı
- Kritik görüşmenin ardından harekete geçtiler
- Polis aracında uyuşturucuyla yakalandı
- TÜGVA belgelerinden WhatsApp grubu çıktı
- Havalimanında büyük tehlike atlatıldı