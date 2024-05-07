Barselona'da öldürülmüş, 'kışla'da anılmıştı: Tekin Kartal soruşturmasında ayrıntılar ortaya çıktı

İngiltere'de uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlu bağlantılı bir örgütün lideri olarak bilinen Tekin Kartal’ın İspanya’nın Barcelona kentinde öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. İspanya'daki kaynaklar bu saldırının planlı olduğunu düşünüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:37
Barselona'da öldürülmüş, 'kışla'da anılmıştı: Tekin Kartal soruşturmasında ayrıntılar ortaya çıktı
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İngiltere'deki uyuşturucu kaçakçılığının yüzde 90'ını kontrol ettiği iddia edilen ve “Türk eroin kralı” olarak anılan Tekin Kartal'ın Barselona'da infaz edilmesinin yankıları sürüyor.

İngiltere'de uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlu bağlantılı bir örgütün lideri olarak bilinen Tekin Kartal (İlmettin Aytekin), geçtiğimiz cumartesi günü Sant Marti'deki Forum bölgesi yakınlarında başına 5 el ateş edilerek infaz edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken katil zanlısı henüz yakalanamadı.

Haber Global’de yer alan habere göre İspanya'daki kaynaklar bu saldırının planlı olduğunu düşünüyor.

TETİKÇİ ARANIYOR

Maresme/Forum metro durağı çevresinde güpegündüz yaşanan olayda 5 kurşunla öldürülen Kartal, Alman ve Türk uyruğuna sahip. Diyarbakır doğumlu olduğu belirtilen 30 yaşındaki Kartal'ın bir tetikçi tarafından öldürüldüğü düşünülüyor.

İddialar arasında Tekin Kartal'ın ihanete uğradığı ve ifşa edildiği söylentileri de var.

Tekin Kartal'ın Barcelona'ya turizm için mi yoksa iş için mi geldiği de bilinmiyor.

HİÇBİR SOMUT İPUCU YOK

Mossos d'Esquadra'nın Kriminal Soruşturma Bölümü'nden polisler olayın gerçekleştiği bloktaki iş yerlerini arayarak güvenlik kameraları kayıtlarını topladı. Ancak katil zanlısının hiçbir somut ipucu bırakmadığı belirtiliyor.

Tekin Kartal'ın adı Türkiye'de de mafya hesaplaşmalarına karışmıştı.

BARSELONA'DA ÇETELER CİRİT ATIYOR

Barselona son dönemde çete savaşlarının merkez üssü haline geldi. 2023'te 46 olay yaşandı. Bu konuda Madrid'i geride bırakan Barselona'da kanlı infazların arkasından genellikle Boixos Nois'e bağlı Casuals çetesi çıkıyor.

Bir başka suç örgütü Mocro Maffia da son dönemde Barcelona'da mevzilendi.

ASKERDEN 'TEKİN KARTAL' SELAMI

Öte yandan iddiaya göre, TSK'ye ait birlikte Tekin Kartal "anısına" bir askeri birlikte video çekildiği ortaya çıkmıştı. 10 Haber'in ilgili haberindeki görüntüde, komando olduğu değerlendirilen askerlere "Yaşamak direnmektir Tekin Kartal" sözleriyle komut saydırıldığı görülüyordu.

Tekin Kartal'ın kendi Youtube hesabına bu videonun yüklendiği görülmüştü. Tekin Kartal’ın ardından herkes Kartal ile özleşen “Yaşamak direnmektir” sözleriyle onu anmıştı. Kartal’ın YouTube hesabının adı ise “Yaşamak direnmektir.”


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