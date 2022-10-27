Son Dakika... Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: Maden faciasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

27 Ekim 2022 Perşembe, 17:12

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen maden faciasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler için gözaltı işlemlerine başladı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi’nde 14 Ekim tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir.”

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın maden faciasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, 22 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile yöneticilerin de bulunduğu öğrenilirken, 3 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bartın Amasra’da TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim günü akşam saatlerinde eksi 300-350 kotunda “grizu patlaması” nedeniyle meydana gelen faciada 41 madenci yaşamını yitirdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 madencimize mezar olan maden ocağı için “Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkânlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaşanan facia ile ilgili 4 iş müfettişinin; Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlatılarak 3 savcının görevlendirildiğini duyurdu. Erdoğan da alanda yaptığı açıklamada, "Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı varsa sorumluların kimler olduğu yürütülen idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır" diye konuşmuştu.

Amasra’daki facianın ardından ilk kez Cumhuriyet.com.tr’den Mehmet Oflaz'a konuşan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, “Ben şu anda toplantı halindeyim. Yoğunum. Teşekkür ederim. Sağ olun” demişti. Amasra Taşkömürü İşletme Müessese (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir ise “Şu anda meşgulüz” diye konuşmuştu. Özdemir, “41 madenci yaşamını yitirdi istifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorumuza ise “Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Sağ olun” yanıtını vermişti.