Kral 3. Charles'a ait madeni para basıldı

28 Ekim 2022 Cuma, 14:21

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 8 Eylül’deki vefatının ardından 3. Charles yeni kral oldu.

İngiltere Kraliyet Darphanesi, yeni hükümdar Kral Charles'ın portresini içeren ilk madeni parayı bastı.

Aralık ayında 9,6 milyon baskı ile tedavüle girmesi beklenen Kral Charles'ın portresini içeren ilk madeni parada 3 önemli detay gözlerden kaçmadı.

Skynews'ün haberine göre, Madeni paranın, bir yüzünde Kral 3. Charles’ın portresi ve portreyi çevreleyen Latince, 'CHARLES III. D.G. REX. F. D. 5 Pound. 2022' (Tanrı'nın Lütfuyla Kral III. Charles, İnancın Savunucusu) yazıyor.

Geleneklere göre, para üzerindeki her yeni hükümdar portrelerinin yönünün değişmesi gerekiyor. Bu nedenle Kral'ın portresi Kraliçe'ninkinden farklı olarak sola dönük olarak bakıyor.

Diğer yüzünde ise tasarımın 1953 yılında, Kraliçe II. Elizabeth tahta çıktığında basılan para ile aynı tasarıma sahip olduğu görülüyor.