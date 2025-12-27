Bartın'da kar yağışı: 5 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısı sonrası kent merkezine yağmur yağarken, Ulus ilçesinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 57 iş makinesi ve 100 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SOĞUCAKSU GEÇİDİ’NDE YOĞUN KAR

Öte yandan, Bartın-Kastamonu yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'nde zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. (