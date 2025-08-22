Bartın'ın plaka kodu ne? Bartın'ın plaka numarası kaç? Bartın ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 14:20:00
Bartın’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Bartın ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Bartın plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BARTIN'IN PLAKA KODU NEDİR?

Bartın’ın plaka kodu 74 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Bartın’da araç plakaları, 74 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bartın Plaka Kodunun Anlamı

Bartın’ın plaka kodu olan 74, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 74 sayısı, Bartın’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Bartın ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Bartın’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Amasra    74 A, 74 AM
Kurucaşile    74 K, 74 KU
Ulus    74 U, 74 UL
Merkez    74 M, 74 MR

