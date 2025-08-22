Bartın'ın plaka kodu ne? Bartın'ın plaka numarası kaç? Bartın ve ilçelerinin plaka harfleri...



Bartın plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BARTIN'IN PLAKA KODU NEDİR?

Bartın’ın plaka kodu 74 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Bartın’da araç plakaları, 74 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bartın Plaka Kodunun Anlamı

Bartın’ın plaka kodu olan 74, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 74 sayısı, Bartın’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Bartın ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Bartın’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Amasra 74 A, 74 AM

Kurucaşile 74 K, 74 KU

Ulus 74 U, 74 UL

Merkez 74 M, 74 MR