Bartın maden faciasında ihmaller zinciri

Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:42

Güncelleme: 01.11.2024 - 17:42

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 madencinin hayatını kaybettiği, dokuz işçinin de yaralandığı TTK Amasra Müessesinde yaşanan faciaya ilişkin 4'ü tutuklu toplam 23 sanığın sanığın yargılandığı davanın 9'uncu duruşması, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, madencileri ölüme götüren ihmal zincirinin aylar öncesinde ortaya çıktığını söyledi.

Faciadan 10 gün önce 4 Ekim tarihindeki telsiz kaydını yayınlayan Yavuzyılmaz, patlamanın yaşandığı galerideki metan gazı sensöründen uyarı alan devre kesicinin o galerinin elektriğini kesmediğini belirtti.

"METAN GAZININ HAVADAKİ ORANI YÜZDE 5'İ GEÇTİĞİ HALDE TAHLİYE EDİLMİYOR"

Deniz Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"14 Ekim 2022 tarihinde TTK'nın Amasra maden ocağında yaşanan grizu faciasının telsiz kayıtlarına göre göz göre geldiğini ortaya çıkardık. Telsiz kayıtlarına göre maden ocağındaki metan gazının havadaki oranı yüzde 5'i geçtiği halde, yani patlama sınırının üstüne çıktığı halde devre kesiciler çalışmıyor, elektrikler kesilmiyor, işçiler çalışmaya devam ediyor ve maden ocağından tahliye edilmiyorlar. Sonuç; 14 Ekim tarihine gelindiğinde felaket oluyor ve 43 madencimiz hayatını kaybediyor. Telsiz kayıtlarına göre grizu patlamasının yaşandığı eksi 300 kotunda yani deniz seviyesinin 300 metre altında bulunan galerilerin devre kesicilerinin yanlış metan gazı sensörlerine bağlandığı o nedenle galerilerin birindeki metan gazı seviyesi yükseldiğinde o galerinin değil bir başka galerinin elektriğinin kesildiğini tespit etmiş olduk.

"DEVRE KESİCİLER YANLIŞ BAĞLANIYOR"

Maden iş sağlığı ve yönetmeliğine göre havadaki metan gazı oranının maden ocaklarına yüzde 1.5'i geçmesi durumunda elektriklerin kesilmesi gerekiyor. Aksi takdirle elektrikten kaynaklanan nedenle metan gazı reaksiyona girerek büyük bir patlamaya neden oluyor. Yine yönetmeliğe göre metan gazı oranı yüzde 2'yi geçtiğinde ise iş yerindeki çalışmaların durdurulması gerekiyor. Görülüyor ki devre kesiciler bu maden ocağında yanlış bağlanıyor. Metan gazı sensörlerinin uçları sökülüyor. Bazı yerlerde sensörler eksik ve tüm bunların sonucu olarak AKP'li bürokratlar doğru düzgün bir denetleme yapmadıkları için, liyakatsizlik alıp başını yürüdüğü için maden ocaklarında felaket yaşanıyor."

Bugün görülen davada sanıkların tahliye talebini reddeden Mahkeme, ''dosyanın varsa tevsi tahkikat, yoksa esas hakkında mütalaa için savcılığa gönderilmesine'' karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.