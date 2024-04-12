Bartın'da acı olay: Kaldırıma çarpıp 150 metre sürüklenen motokurye kurtarılamadı

Bartın’da sürücüsünün virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet kaldırıma çarpıp, yaklaşık 150 metre sürüklendi. Sürücü Ömer Özyapı'nın (24) yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 08:40
Bartın'da acı olay: Kaldırıma çarpıp 150 metre sürüklenen motokurye kurtarılamadı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 05.30 sıralarında Bartın-Karabük yolunun Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Kavşağı mevkinde meydana geldi.

Karabük istikametinden Bartın yönüne giden Ömer Özyapı yönetimindeki 33 EDD 07 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajda kontrolü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Hızla giden motosiklet çarpmanın ardından yaklaşık 150 metre sürüklendi.

KURTARILAMADI

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Özyapı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MOTOKURYE OLARAK ÇALIŞIYORDU

Olay yerinde çok sık kaza meydana geldiğini söyleyen mobilya dükkanı sahibi Ertan Bakır, tedbir alınmasını istedi.

Motosikletin kaldırıma çarpması ve metrelerce sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Ömer Özyapı’nın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bartın haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyunu Bartın’da kullandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyunu Bartın’da kullandı
Bartın'da seçimi kim kazandı? Bartın başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bartın yerel seçim sonuçları....

Bartın'da seçimi kim kazandı? Bartın başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bartın yerel seçim sonuçları....
Bartın'da sanayi sitesinde korkutan yangın!

Bartın'da sanayi sitesinde korkutan yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 'Erdoğan' tablosunu kaldırttı: Kurumdan içeri siyaset sokmayacağım

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 'Erdoğan' tablosunu kaldırttı: Kurumdan içeri siyaset sokmayacağım
İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…

İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…
Kritik veri açıklandı: Gram altında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 10 Nisan 2024 altın fiyatları...

Kritik veri açıklandı: Gram altında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 10 Nisan 2024 altın fiyatları...
ABD’li dev banka açıkladı: Altın fiyatları zirveyi görecek!

ABD’li dev banka açıkladı: Altın fiyatları zirveyi görecek!
Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı

Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı
65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!

65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!
ABD'li dev banka tarih verdi! Altın fiyatları zirveyi görecek

ABD'li dev banka tarih verdi! Altın fiyatları zirveyi görecek
Fenerbahçe’nin Süper Kupa cezası belli oldu!

Fenerbahçe’nin Süper Kupa cezası belli oldu!