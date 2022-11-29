Bartın'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi, 39 kişi yaralandı

Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

AA
29 Kasım 2022 Salı, 08:27
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Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

Bartın-Zonguldak karayolu Akçamescit mevkiinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bartın yolcu yolcu otobüsü

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