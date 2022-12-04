Bartın'da kadın cinayeti: Eşini oğlunun önünde bıçaklayarak öldürdü
Bartın’da, 30 yaşındaki Aslan Çelikok isimli erkek, bir süredir ayrı yaşadığı 38 yaşındaki eşi Vasfiye Çelikok'u 20 kez bıçaklayarak öldürdü. Çelikkol'un, cinayeti 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde işlediği öğrenildi.
Olay, gece saat 02.00 sıralarında Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Aslan Çelikok isimli erkek gece 3 katlı evin en alt katında oğlu ile oturan Vasfiye Çelikok’un yanına gitti. Vasfiye ve Aslan Çelikok evin salonunda tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çelikok, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla eşini bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Vasfiye Çelikok’un hayatını kaybettiğini tespit etti.
SAKLANDIĞI YERDE BULUNDU
Olayın ardından kaçan Aslan Çelikok, Çaydüzü Mahallesi’ndeki ağabeyinin evinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk ise koruma altına alındı.
"HAYATIM TEHLİKEDE" DEMİŞ
Aslan Çelikok’un eşi Vasfiye Çelikok’u sürekli tehdit ettiğini söyleyen üst komşuları Hatice Kontürk, “Gece saatlerinde ben bağırma seslerini duydum, polisi aradım. Vasfiye eşiyle ayrı yaşıyordu, çalışmıyordu. Adam sürekli buralara gelip eşini rahatsız ediyordu. Onu bir hafta önce öldürecekti, o zaman biz kurtardık. Aralarında sürekli tartışma oluyordu. Sürekli polisler geliyordu. Adam çalışmıyordu, eşi de bundan rahatsızdı, ama adam sürekli eve gelip, ‘Ben artık çalışacağım size sarılacağım’ diyordu. Hatta beni araya koydu ama Vasfiye ile konuştuk, ‘Ben onu asla eve almam benim hayatım tehlikede’ dedi” diye konuştu.
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