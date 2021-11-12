Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

12 Kasım 2021 Cuma, 15:08

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi dün Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KATİL CAN GÖKTUĞ BOZ

Özel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi. Saldırı sonrası polisin yaptığı operasyonla evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklandı. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Katil Boz'un fotoğrafı da Show Haber'de ortaya çıktı. İşte samuray kılıcıyla dehşet saçan katilin fotoğrafı: