Başak Demirtaş La Casa De Papel'in Lizbon'u Itziar Ituno Martinez ile buluştu

28 Ekim 2021 Perşembe, 16:49

Başak Demirtaş, Beykoz'daki Kundura Fabrikası'nda yapılan Grev filminin galasında ünlü La Casa De Papel dizisinin Lizbon'u Itziar Ituno Martinez ile buluştu.

Pelin Batu, Deniz Tansel Öngel'in baş rollerde olduğu Grev filminin galasına katılan Demirtaş, Martinez ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Demirtaş paylaşımında, "La Casa de Papel'in Lizbon'u, Itziar Ituño Martínez ile buluştuk. Ekranda göründüğünden de tatlı biri ve sevgili Itziar ile dertlerimiz de dileklerimiz de ne kadar ortak..." notunu düştü.

Grev filmi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1910 yılında Bursa'da, tekstil işçisi kadınların yaptığı bir işçi grevini konu alıyor. Film, 29 Ekim cuma günü vizyona girecek.