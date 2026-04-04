Başakşehir’de feci kaza: Ağır yaralanan polisin beyin ölümü gerçekleşti

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan kazada ağır yaralanan Seçkin Yalçın isimli polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda 30 Mart’ta polis minibüsü bariyerlere çarparak kaza yapmıştı. Yaşanan kazada, 1 polis memuru şehit olmuştu, 1’i ağır 29 polis memuru yaralanmıştı.

Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 4 gündür tedavisi devam eden Polis Memuru Seçkin Yalçın’ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Polis Memuru Seçkin Yalçın’a Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.