Başakşehir, turu tek golle aldı
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya'yı Youssouf Ndayishimiye'nin golüyle 1-0 mağlup ederek tur atladı.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi.
İstanbul'daki 1-1'lik ilk maçın rövanşında İsrail'de oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Medipol Başakşehir'e galibiyeti ve turu getiren golü 10. dakikada Youssouf Ndayishimiye kaydetti.
Başakşehir, bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
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