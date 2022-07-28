Başakşehir, turu tek golle aldı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya'yı Youssouf Ndayishimiye'nin golüyle 1-0 mağlup ederek tur atladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 21:45
Başakşehir, turu tek golle aldı
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki 1-1'lik ilk maçın rövanşında İsrail'de oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Medipol Başakşehir'e galibiyeti ve turu getiren golü 10. dakikada Youssouf Ndayishimiye kaydetti.

Başakşehir, bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.


Maccabi Netanya uefa avrupa konferans ligi Medipol Başakşehir

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