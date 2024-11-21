Başakşehir'de gayrimenkul dolandırıcılığı: Emlakçı tutuklandı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:56

Güncelleme: 21.11.2024 - 10:16

İstanbul’da polise başvuran mağdur M.I. (52) 2021 yılında tanıştığı ve dost olduğu bir emlakçı tarafından dolandırıldığını söyleyerek polisten yardım istedi.

Mağdur M.I., emlakçının kendisini yeni yapılacak konut projelerinden uygun fiyata daireler alabileceğini ve bu dairelerden çok kar edeceğini söyleyerek kandırdığını anlattı.

"YENİ DAİRELER HİÇ GELMEDİ"

Emlakçıya inandığını anlatan M.I. "Ona 250 bin lira nakit para verdim. Ardından 2 milyon lira değerindeki sahip olduğum evin tapusunu onun üzerine yaptım. Ancak daha sonra beni oyalamaya başladı. Yeni daireler hiç gelmedi" dediği öğrenildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, emlakçı H.S.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu belirlendi.

Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.