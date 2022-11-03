Başakşehir'de hareketli dakikalar... Para transfer aracını takip ettiler, ortalığı birbirine kattılar
Başakşehir'de bankaya para transfer aracını takip eden şüpheliler polisten kaçmaya çalışırken araçlara çarptı. Polis, şüphelileri durdurmak için havaya ateş açtı.
Başakşehir'de iddiaya göre, bir otomobilde bulunan 6 kişi, bankaya para transfer etmek için yola çıkan aracı takip etti.
Takip edildiğini anlayan banka aracı şoförü polis ekiplerine haber verdi. Harekete geçen ekipler kişileri banka önünde sıkıştırdı. Kaçmaya çalışan otomobildeki kişilere yönelik polis havaya ateş açtı.
5 ARACA ÇARPTI
Panikleyen otomobil sürücüsü park halindeki 5 araca çarptı. Otomobilden inen kişilerden 4'ü polis tarafından yalanlandı 2 kişi ise kaçmayı başardı.
Polis ekiplerinin yakaladığı 4 kişi polis merkezine götürülürken, kaçan 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Olayı gören esnaf Musa Özdoğan, " 4-5 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda gaspçıların aracı duruyordu. Kaza yapmışlardı, vura vura gelmişler" dedi. Görgü tanığı İsa Yeşilağaç ise "İçeride müşteri ile ilgileniyorduk ani bir çatışma çıktı. Polisler hırsızları kovalıyordu, lastiklerini patlattılar. Yakalandılar " diye konuştu
Polis ekiplerine yakalanan kişilerin otomobilden yaya olarak kaçtığı anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin bir otomobili durdurmaya çaldığı, ardından polislerin havaya ateş açtığı, kişilerin kaçtığı görülüyor.
Video Haberler
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu