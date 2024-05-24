Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı düzenlendi
Başakşehir'de hemşehri derneğine düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Altınşehir Mahallesi'ndeki hemşehri derneğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı.
Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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