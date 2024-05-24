Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı düzenlendi

Başakşehir'de hemşehri derneğine düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 23:01
Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı düzenlendi
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Altınşehir Mahallesi'ndeki hemşehri derneğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 


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