Başakşehir'de pazarda silahlı kavga kameralara yansıdı: Defalarca ateş etti...

Yayınlanma: 24.08.2024 - 16:59

Güncelleme: 24.08.2024 - 17:39

Başakşehir'de kapalı pazar alanında sebze meyve satan pazarcılar arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahını ateşleyen Y.G, 21 yaşındaki E.G'yi sırtından yaralarken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kapalı pazar yerine tezgâhlarını kuran pazarcılar arasında yer işgali nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Pazarcıların birbirine girdiği kavgada, Y.G isimli şüpheli, vatandaşların da olduğu pazar yerinde defalarca silahını ateşledi. 21 yaşındaki pazarcı E.G., sırtından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.