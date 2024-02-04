Trafik magandalarına ceza yağdı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 22:51

Güncelleme: 04.02.2024 - 22:51

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Şubat'ta sosyal medyada, Yeşilvadi Caddesi'nde saygısızca araç kullanarak trafiği yavaşlatıp durduran ve araçlarından inen şahısların görüntülerinin yer aldığı paylaşıma ilişkin çalışma yapıldı.

Ekiplerce, kimlikleri belirlenen 6 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "filmli cam", "standart dışı plaka takmak", "abartı egzoz", "tescilli araca öngörülen sayıda tescil plakası takmamak", "dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak", "duraklama yapmak", "saygısızca araç kullanmak", "hız sınırının çok altında sürmek", "taşıt yolları üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması" ve "konvoy yapmak" maddeleri gereğince toplam 58 bin 806 lira para cezası uygulandı.

Sürücülerden 5'i hakkında ayrıca "karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.