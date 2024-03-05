Başakşehir’in akaryakıt alım işi 8 yıldır Cumhur İttifakı’na yakın şirkete veriliyor

Yayınlanma: 05.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.03.2024 - 04:00

Yerel seçime sayılı günler kaldı. AKP’li belediyeler ise tartışmalı kamu ihaleleriyle gündemden düşmüyor. Bunun son örneği de AKP’li Başakşehir Belediyesi’nde görüldü.

Bunun son örneği de AKP’li Başakşehir Belediyesi’nde görüldü. Belediye akaryakıt satın alımı işi için 12 Şubat’ta ihaleye çıktı. Belediyenin 1 Mart ve 31 Aralık tarihleri arası akaryakıt alımı için çıktığı ihaleyi Cumhur İttifakı’na yakınlığıyla dikkat çeken “Tapet Petrol Ürünleri” isimli bir şirket aldı. Şirket, 2016 yılından bu yana Başakşehir Belediyesi’nin akaryakıt ihalesini alıyor. Söz konusu şirketin kurucusu MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, 18 Nisan 2023’te şirketi Coşkun Kaplan isimli bir iş insanına devretti.

72 KAMU İHALESİ

Bu devir işleminin Osmanağaoğlu’nun aday olduğu genel seçimler öncesinde yapılması ise dikkat çekti. Tapet Petrol Ürünleri isimli şirket bugüne kadar 72 kamu ihalesi aldı. Şirket bu ihalelerin 14’ünü Başakşehir Belediyesi’nden aldı. 72 ihalenin toplam bedeli 566 milyon TL olurken şirketin Başakşehir Belediyesi’nden alınan ihalelerin bedeli ise 383 milyon TL.

2016’dan bu yana Başakşehir Belediyesi’nin akaryakıt satın alım ihalesini alan “Tapet Petrol Ürünleri”nin kurucusu MHP İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu genel seçim öncesi şirketi devretmişti.







