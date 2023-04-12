‘Başakşehir’in bütçesini üç ayda mı bitirdiniz?’

Yayınlanma: 12.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 04:00

Belediyenin 2023 yılı için yaptığı 3 milyar 250 milyon liralık bütçenin üzerinden 3 ay geçmesinin ardından iç borçlanma talebinde bulundu. AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen kararla belediye başkanı Yasin Kartoğlu’na 781 milyon 122 bin TL’lik iç borçlanma yetkisi verildi.

Meclis toplantısında ‘Bütçeyi üç ayda bitirdiniz mi’ diye soran Başakşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç, “781 milyon TL borçlanma talep edildi. Belediyenin bütçesi 3 milyar TL. Belediyenin Olimpiyat Stadı’nın bulunduğu bölgede kamulaştırma çalışmaları var. Yıllardır bu kamulaştırma için kullanacağız diyorlar. Sürekli kamulaştırma için alıyoruz denilerek borçlanıyorlar” dedi.