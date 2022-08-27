Başbağlar katliamı davasının avukatı Kartal: 29 yıldır adalet arıyoruz

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:25

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 günü teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak öldürülen 33 sivilin yakınları yıllardır adalet bekliyor. Davanın çözülmemesi için gizli bir elin var olduğunu söyleyen davanın avukatı Kadir Kartal, “ 29 yıldır bitmeyen dava. 21 sanık var, adresleri belirli ama halen yakalama kararı yok. Adresi belirli sanıkların tutuklanmasına ve terörist başı Abdullah Öcalan’ın azmettirici olarak davaya dahil edilmesini istiyoruz” dedi.

Katliama neden olan suçluların yakalanması ve cezasını çekmesi için tekrar Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe veren av. Kadir Kartal, “ Yıllardır, aileler ve ben hukuk mücadelesi veriyoruz. Soruşturmada her şey ortada olmasına rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Olay sonrası 16 kişi yakalandı, sadece biri tutuklandı o da belli bir süre sonra adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Aradan geçen süre zarfında 21 kişi suçlu bulundu. Ama onların hiçbiri yakalanmadı ve bulunamadı. Dava dosyasında hepsinin adresleri ve nerede oldukları belli olmasına rağmen tutuklanmadı. Devlet 29 yıldır bu katilleri bulmak istemiyor” diye konuştu..

"GİZLİ BİRİ SÜREKLİ DAVANIN SONUÇLANMASINI İSTEMİYOR"

Yurtdışında bulunan sanıklar için kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunduklarını da açıklayan Kartal, “Sanıklardan bazıları yurtdışında. Bu kişilerin suçu sabit. Kırmızı bülten çıkarılmasını istiyoruz. Türkiye’de olanların yakalanmasını ve yurtdışı yasağı getirilmesini talep ettik. Ancak, gizli biri sürekli davanın sonuçlanmasını istemiyor. Failler belli ama devlet bulmak istemiyor” dedi. Kartal, ayrıca, " Bu içimizi yakan katliam, terör örgütü elebaşısı, kurucusu, yöneticisi, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın onaylamasıyla yapılmış insanlık dışı, vahşi bir saldırıdır. Öcalan’ın ifadeleri doğrultusunda azmettirici sıfatıyla davaya dahil edilmesini talep ediyoruz" dedi.