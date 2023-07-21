Başevirgen ‘Yumurtada kanserojen madde var’ iddialarını bakana sordu

Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:34

Güncelleme: 21.07.2023 - 09:34

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Tayvan’ın Türkiye’den satın aldığı yumurtalarda kanserojen madde bulunduğu iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Başevirgen, “Tayvan Tarım Bakanı Chen Chi-chung, Türk tedarikçiden alınan 127 ton yumurtada kanserojen etkili ve kullanımı kesinlikle yasak bir antibiyotik olan Nitrofuran (Frazulidone dahil) kalıntısına rastlandığını açıkladı. Bu gerçekten de çok ciddi bir durum. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir ki tespit edilen bu kalıntı, çevreden, yemden, sudan veya tavuktan kaynaklı değil. Doğrudan kullanımı kesinlikle yasak olan ilaç veya ilaç hammaddesinin tavuklara verilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

“PROSPEKTÜSÜ UYARILARLA DOLU”

Başevirgen 29 Nisan 2011 yılında yürürlüğe giren “Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması Ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ’in” eki olan “Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması Ve Maksimum Kalıntı Limitleri” bölümünde yer alan yasaklı maddeler tablosunu hatırlatarak, “Nitrofuranlar’ın (Frazulidone dahil) kullanımının kesinlikle yasak olduğu belirtilmektedir. Yine ilacın prospektüsünde, bu ilacın bazı gıdalar, içecekler veya diğer ilaçlarla birlikte alındığında ciddi yan etkilere neden olabileceği açıkça yazıyor" ifadelerini kullandı.

“KİMSE GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YUMURTA TÜKETEMEZ”

Bakanlık tarafından konuyla ilgili tatmin edici bir açıklama yapılmadıkça kimsenin gönül rahatlığıyla yumurta tüketemeyeceğini söyleyen Bekir Başevirgen, “İçimize bir kere şüphe düştü. Bu vahim hatanın halk sağlığı boyutunun yanı sıra yumurta ihracatına ve işini düzgün yapan kümes sahiplerine vereceği zarar da çok büyük olabilir. Dünyaca kabul gördüğümüz ve prestijimizin yüksek olduğu tavukçuluk sektörümüz büyük yara alabilir. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığının konuyu detaylı bir şekilde incelemesi, sorumlular hakkında gerekli adli ve idari takiplerin başlatılması ve İlaç Takip Sistemi ve Ulusal Kalıntı İzleme Planının eksiksiz olarak uygulanması gerekiyor.” Dedi.

“VATANDAŞLARCA TÜKETİLEN YUMURTALARDA DA BENZER ZARARLI KALINTILAR VAR MI?”

Bu yaşananlar karşısında kaygılanmamanın mümkün olmadığını ifade eden Başevirgen, “Zira insanın aklına şu sorular ister istemez geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ihraç edilen bu yumurtaları daha ülkeden çıkmadan ilaç ve zararlı madde kalıntısı yönünden incelemiyor mu? İç piyasaya sürülen ve vatandaşlarımızca tüketilen yumurtalarda da benzer zararlı kalıntılar var mı? Bakanlığın “İlaç Takip Sistemi” ve “Ulusal Kalıntı İzleme Planı” hiçbir işe yaramıyor mu?”

Başevirgen, konu ile ilgili olarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini Meclis Başkanlığı’na sunacağını da sözlerine ekledi.