Başhekimden sağlık personeline ‘kıyafet’ genelgesi: Sağlıkçıya dayatma

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, üç yıl önce sağlık personelinin giyeceği kıyafetler ilişkin kurumlara yazı göndermişti. Yazıda, “Hem personelin aidiyet duygusunun gelişimi hem de hizmet verilen “kurumumuzun saygınlığı” açısından standartlara uyulması, “edep adap ve inanca” göre uygun şekillerde uyarlanması ve 2020 yılı başına kadar tüm sağlık personelinin kıyafet standartlarına uyması ilgili sayılı yazımızda bildirilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

Bu kez de Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekimi Ali Rıza Odabaş, benzer bir genelge yayımladı. Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, giyim yardımının enflasyonun çok altında olmasına dikkat çekerek “Bakanlığın belirlediği sağlık çalışanlarına yapılan giyim yardımı 38.29 ile 171.71 TL arasında değişiyor. Bir takım formanın maliyetinin 500 TL’yi aştığı günümüz ekonomik koşullarında sağlık emekçileri, bu kılık kıyafetlere ulaşabilmek için aile bütçelerinden fedakârlık yapmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Uğur, “Sağlık emekçilerinin beklentisi, yayımlanan genelgelerle baskı unsuru oluşturmak değil, sayılan özelliklerde forma için giyim yardımının acilen günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi” diye konuştu.

'ZORBALIK'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya ise “İdare sorumluluklarını ve görevlerini tam yapmadan çalışanlarını tek tipleştirme, ilkokul öğrencilerine okula girişte yapıldığı gibi uygunluk kontrolü, zorbalık ve mobbingtir” dedi.