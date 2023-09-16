Başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi sahile vurmuştu! Vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı...

Yayınlanma: 16.09.2023 - 07:35

Güncelleme: 16.09.2023 - 07:35

Edinilen bilgiye göre, dün Sardala Koyu mevkiinde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ceset olduğunu tespit etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme başlattı. Kadına ait olduğu belirlenen cesedin, başı, el ve ayaklarının olmadığı öğrenildi.

Kimliğinin tespit edilemediği ceset otopsiye alındı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde ellerinin, ayaklarının ve başının olmadığı görülen cesedin, sahile vurduğu görülüyor.