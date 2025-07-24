Basın Bayramı'nda da 'ekran karartma' dedi: RTÜK'ten Halk TV ve Tele 1'e ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), muhalif kanallara ceza yağdırmaya devam ediyor.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü'nde, RTÜK'ün Tele 1 ve Halk TV'ye ceza verdiğini duyurdu.

Tele 1'e 5 gün ekran karartma ve idari para cezası verilirken, Halk TV'ye de idari para cezası verildi. Tele 1'in aynı maddeden bir kez daha ceza alması halinde lisansının iptalinin gündeme geleceği öğrenildi.

Cezaların gerekçesi olarak programlarda kullanılan ifadeler ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerini ekrana getirme gösterildi.

"HEDEFLERİ BASINI SUSTURMAK"

Kurulun kararını X hesabından duyuran RTÜK Üyesi Taşçı, şunları yazdı:

"Basın Bayramında RTÜK’ten TELE 1’e 5 gün ekran karartma cezası!

Sansürün kaldırılışının yıldönümünde RTÜK, eleştirel yayınları nedeniyle televizyon kanallarını yine cezalandırdı.

İstedikleri, gerçekler konuşulmasın; hedefleri basını susturmak, ekranları karanlığa boğmak.

Basın özgürlüğünün önündeki en büyük engele dönüşen RTÜK, TELE 1’e “4 Soru 4 Yanıt” programda Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi. Kanalın 1 yıl içerisinde aynı maddeden yine ceza alması halinde TELE 1’in lisansının iptali gündeme gelecek.

Tele 1’de “Çürüme” ve Halk TV’de “Gündem Özel” adlı programda, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltılar ve tutuklamalara ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “Ankara'daki tek adama sesleniyoruz. Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın” sözlerini ekrana getirmeleri nedeniyle bu kanallara “kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü” ifadeler savıyla bu kanallara yüzde 3 idari para cezası verildi."