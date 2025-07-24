Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yüz yılı aşkın bir geçmişi olan 24 Temmuz’un sadece takvimde bir tarih değil; bir milletin gerçeğe ulaşma arzusunun, kalemle çizilen özgürlüğün ve sesini duyurma hakkının simgesi olduğunu söyleyen Solak, “Bu anlamlı günün yıldönümünde, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Basın, demokrasimizin taşıyıcı kolonudur. Yeri gelir halkın gözü olur, yeri gelir dili, kimi zaman da vicdanı... Kaleme alınan her haber, yalnızca bilgi değil; aynı zamanda bir sorumluluk, bir duruş, bir emektir. Hele ki bugünün dünyasında, bilginin hızla aktığı, gerçeğin kolayca çarpıtıldığı bir çağda doğruyu, tarafsızı ve güveniliri ayıklamak, başlı başına bir mücadeleye dönüşmüştür” dedi.

"BASIN HAKİKATİ BIRAKMAZ"

Basının, sadece haberin değil, insan hikâyelerinin de taşıyıcısı olduğunu belirten Solak, “Bir fotoğraf karesinde çaresizliği, bir manşette umudu, bir satırda ise direnç anlatılır. Sayfalara düşen gerçekler, bazen bir çığlık gibi, bazen bir dua gibi okunur. Ve basın, ne olursa olsun, hakikatin peşini bırakmaz. Bu, sıradan bir meslek değil; topluma karşı duyulan yüksek bir sorumluluk duygusudur. Bu nedenle bizler bu aynada kendimizi görür, karar verir, tartışır ve bilinçleniriz. Türkiye Haber-İş Sendikası olarak, gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm basın çalışanlarının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; demokrasimize, halkın doğru bilgiye ulaşma hakkına ve basın özgürlüğüne verdiğiniz katkılardan dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle, başta görevini icra ederken yaşamını yitiren tüm basın şehitlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli basın mensuplarına sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.