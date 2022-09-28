Başına 'yorgun mermi' isabet eden Kaan bebek yaşamını yitirdi
Gaziantep'te, sitenin bahçesinde ablası tarafından bebek arabasıyla gezdirilirken başına yorgun mermi isabet eden Kaan Taş (1) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil'e bağlı Fıstıklık Mahallesi’nde meydana geldi. Adıyaman’dan yakınlarını ziyaret için geldikleri Gaziantep’te, ablası tarafından sitenin bahçesinde bebek arabasıyla gezdirilen Kaan Taş’ın başına 'yorgun mermi' isabet etti.
Bebeğin başından kan geldiğini gören aile, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi tarafından bir özel hastaneye kaldırılan Kaan bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
POLİS ATEŞ EDENİ ARIYOR
Kaan Taş’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis, silahı ateşleyen kişinin tespiti için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- AKP'ye kalelerinden darbe!
- 5 isim için harekete geçildi