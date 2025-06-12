Basında çifte standart: Yandaşa sessiz kalınıyor, muhaliflere ceza veriliyor

Gerici Yeni Akit Gazetesi’nin haber müdürü Zekeriya Say, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından birkaç paylaşım yaptı. Yurttaşları kışkırtacak, tahrik edecek nitelikte olan paylaşımlarda, dün Yeni Akit Gazetesi’nin birinci sayfasında yer alan “elektrik çarpması” temalı karikatür yer aldı. Bir diğer paylaşımda ise, “Yeni profil resmi” açıklamasıyla ellerinden elektrik çıkan bir insan görseli bulundu. Yurttaşlardan bazıları sosyal medya üzerinden Say’ın paylaşımlarını alıntılayarak yetkilileri etiketlerken, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan işlem yapmayacak mısınız?” tepkisini gösterdi. Geçmişte kamuoyunca muhalif olarak bilinen bazı gazetecilere sosyal medya paylaşımları kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçuyla soruşturma açıldığı biliniyor. Say’a ilişkin ise henüz bir soruşturma söz konusu değil.







TGS’nin son yayımlanan Basın Özgürlüğü Raporu’na göre, 1 Nisan 2025’ten bu yana; RTÜK tarafından alınan kararlarda basın yayın kuruluşlarına 59 ayrı idari para cezası kararı çıktı ve toplamda yaklaşık 87 milyon TL idari para cezası kesildi. Bu cezalardan en yükseği Show TV’ye tek seferde kesilen 11 milyon 883 bin 211 lira oldu. Toplamda en yüksek para cezası kesilen kurum ise yaklaşık 44 milyon TL ile Now TV oldu. Hakkında en fazla ceza kararı çıkan kurum, 14 idari para cezası kararıyla SZC TV olurken, Tele 1’e 13, Halk TV’ye 10 , Flash Haber TV’ye 7, Now TV’ye 6 kez idari para cezası kesildi. Beş ayrı kararla toplamda 21 defa yayın durdurma kararı verildi. SZC TV’nin ekranının 10 gün süreyle karartılmasına karar verildi.





ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ

Tüm bu yaptırımların yanı sıra, Gerici Yeni Akit Gazetesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesine sebep olan kazanın yaşandığı gün, internet sitesinde “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı” manşetiyle haber yayımladı. Kamuoyundan yoğun tepki çeken başlığı, siyasiler de sert eleştirdi. Bu olayın üzerine, önceki gün gerici gazetenin haber müdürü Zekeriya Say, sosyal medya hesabından birkaç paylaşım yaptı. Yurttaşları kışkırtacak, tahrik edecek nitelikte olan paylaşımlarda, dün Yeni Akit Gazetesi’nin birinci sayfasında yer alan “elektrik çarpması” temalı karikatür yer aldı. Bir diğer paylaşımda ise, “Yeni profil resmi” açıklamasıyla ellerinden elektrik çıkan bir insan görseli bulundu. Yapay zekayla yapılan görseli tepkiler üzerine silen Say, “Tamam kabul ediyorum. Yapay zekanın hazırladığı resim zamansız. O yüzden sildim” açıklaması yaparak özür bile dilemedi.





YURTTAŞLAR YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET ETTİ

Yurttaşlardan bazıları sosyal medya üzerinden Say’ın paylaşımlarını alıntılayarak yetkilileri etiketlerken, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan işlem yapmayacak mısınız?” tepkisini gösterdi. Geçmişte kamuoyunca muhalif olarak bilinen bazı gazetecilere sosyal medya paylaşımları kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçuyla soruşturma açıldığı biliniyor. Gazeteci Altan Sancar, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve İBB’ye başlatılan soruşturmaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Sancar, paylaşımında kullandığı “Ben bitmeyen devir, dönmeyen devran görmedim ve okumadım. Ama öyle, ama böyle. Mesele nerede durduğunuz olacak” ifadeleri sebebiyle iki hafta önce halkı kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle ifade vermeye çağırılmıştı. “Muhalif basına yapılan müdahalelerin aynısı Say için de geçerli olacak mı?” sorusu ise yurttaşlarca merak ediliyor. ANKARA





CHP’Lİ BAŞARIR’DAN GERİCİ AKİT’E TEPKİ: ‘NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI HABERİ GELMEDİ’





CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün TBMM’de yaptığı basın toplantısında gerici Yeni Akit’in haberine ve Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say’ın paylaşımlarına tepki gösterdi. Elinde söz konusu haber ve paylaşımlarının yer aldığı dövizleri tutan Başarır, “Akit, ‘Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı’ diye haber yaptı. Yüreğimiz yandı, içimiz yandı. Ne gerek var buna? Hangi vicdanlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yapabilir; hangi partiden olursa olsun böyle bir babaya, böyle bir belediye başkanına yapabilir” sorusunu yöneltti. Başarır, “kötülükler cezasız kalmasın” vurgusunu yaparak “Her şekilde, her an muhalif gözüken gazete ve televizyonlara soruşturma açarken hâlâ bu münferi, bu alçak görüntüyü veren bu kişi ve gazete hakkında bir son dakika soruşturma açıldı haberi gelmedi. Neden? Suç mu bu ülkede muhalefette olmak? Bir cenazemiz var, genç bir evladımız, herkesin takdirle karşıladığı birisi için bu paylaşım yapılır mı? Hadi yapıldı, bu kötülüğü yargılamayacak mıyız? Maalesef ki yargılamıyoruz ve kötüler kötülüklerine devam ediyor” ifadelerini kullandı.



