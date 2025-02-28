Basında Sağlık Ödülü gazetemize verildi: Gazetemiz çizeri Zafer Temoçin’e ödül
İstanbul Tabip Odası’nın her yıl düzenlediği Basında Sağlık Ödülleri sonuçlandı. Karikatür ödülü gazetemiz çizeri Zafer Temoçin verildi. Ödül töreni, 16 Mart Pazar günü 11.00- 13.00 saatleri arasında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İstanbul Tabip Odası’nın Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri sonuçları açıklandı. Ödül komitesinde jüri üyeleri olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına Sibel Güneş, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği adına Ayşegül Atakan, Görsel Medya Temsilcisi olarak Dilek Dindar, Yazılı Medya Temsilcisi olarak Fatih Polat ve İstanbul Tabip Odası adına Dr. Osman Küçükosmanoğlu yer aldı. Karikatür dalında ödül gazetemiz çizeri Zafer Temoçin’e verildi. Temoçin’e verilen ödülün sağlık sisteminin çarpıklığını gözler önüne seren karikatürlerine verildiği yer aldı.
VERİLEN ÖDÜLLER ŞU ŞEKİLDE
Gazete Haber-Araştırma ödülü Evrensel Gazetesi’nden Eylem Nazlıer’e, Köşe yazısı ödülü T24’ten Çiğdem Toker’e, TV haber-araştırma ödülü Sözcü TV’den Hazar Dost’a, TV program ödülü İpek Özbey’e, radyo programı ödülü TRT Radyo 1’den Sema Kılıç’a, internet haber-araştırma ödülü Birgün Gazetesi’nden Sarya Toprak’a, internet haber övgüye değer haber jüri özel ödülü Artı Gerçek’ten Esra Çiftçi’ye verildi.
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