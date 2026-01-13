Başından vurdu, kaçtı: Tokat'ta tartışma ölümle sonuçlandı!

Tokat’ta aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla husumetlisine ateş etti. Başından vurulan kişi olay yerinde ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.