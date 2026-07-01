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Başından vurulup, hayatını kaybetmişti: Ece Naz’ın ölümünde 3 arkadaşı tutuklandı

Başından vurulup, hayatını kaybetmişti: Ece Naz’ın ölümünde 3 arkadaşı tutuklandı

1.07.2026 19:33:00
Güncellenme:
DHA
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Başından vurulup, hayatını kaybetmişti: Ece Naz’ın ölümünde 3 arkadaşı tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Ece Naz Macit’in (18) tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen evdeki arkadaşları S.C.G. (19), Y.O. (19) ve A.A. (17) tutuklandı.
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Olay, 29 Haziran’da öğle saatlerinde Darıca’ya bağlı Sırasöğütler Mahallesi’nde meydana geldi.

Evde arkadaşları ile birlikte bulunan Ece Naz Macit, tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Macit, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Macit'in cenazesi bugün memleketi olan Samsun'da toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sırasında evde bulunan arkadaşları S.C.G. ve Y.O. isimli erkekler ve A.A. isimli genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.

3 şüpheli ifadelerinde birbirlerini suçladı. Emniyetteki sorguları sonrası bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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