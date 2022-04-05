Başka bir tarım mümkün: İzmir’den Kars’a 105 ton tohum desteği

05 Nisan 2022 Salı, 11:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklık nedeniyle Kars’ın tarımsal üretim alanlarında meydana gelen ve afet boyutuna varan zararlarla mücadele için Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur’un başlattığı Tohum Destek projesine katılarak 105 ton arpa ve buğday tohumu gönderdi.

Başkan Tunç Soyer, tohum yardımını geçtiğimiz ayki İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne acil koduyla getirmişti. Soyer’in Meclis’te yaptığı çağrıyla ilçe belediyelerden de 25 tonluk destek sağlanacak.

İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha çok hisseder hale geldiğini söyleyen Başkan Soyer “Yaşadıklarımız sadece bir başlangıç. Bu nedenle hep birlikte mücadelede daha kararlı olmak zorundayız. Güvenli gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe zorlaştığı bu günlerde, Kars başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde ekonomik krizle mücadele eden çiftçimiz tohum üretme zorluğu yaşıyor. Tohum fiyatlarındaki artış nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Bu desteklerin el birliğiyle büyümesi lazım. Anadolu’da yaşanan tohum krizinin depremden, selden, yangından farkı yok. Tıpkı depremde olduğu gibi kuraklıkta da yaraları birlikte saracağız. Gün yine dayanışma günüdür” ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİMİZİN EKMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Başkan Tunç Soyer’e teşekkür eden Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ise iki yıldır kurak bir mevsim geçirdiklerini söyleyerek “Çiftçilerimizin toprağa ekecek bir avuç tohumu yoktu. Bu dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimizle görüştük. Tunç Başkan girdi fiyatları arttığı için üreticinin çok zor durumda olduğunu vurgulayarak yardım edeceğini söyledi. Alım yaparak Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla destekte bulundular. Biz de bu tohumları sözleşmeyle çiftçilerimizin ekmesini sağlayacağız” dedi.

“TOHUM DESTEĞİ GÖÇE ENGEL OLACAK”

Tohum ve diğer girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle bu desteğin önemine dikkat çeken Yantemur, şöyle devam etti: “Halkımız hem kendi ihtiyaçlarını hem hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu göçün önünde de bir engel olacak. Çünkü insanlar burada kendini ve hayvanını besleyemediği zaman ister istemez İstanbul’a, İzmir’e, büyükşehirlere göç etmek zorunda kalıyor. Orada da bu kez başka bir soruna neden oluyor. Onun için bunun yerelde çözülmesi lazım. Bu dayanışma çok önemli. Kendi imkânlarımızla bunları yapamazdık. Destekte bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.”