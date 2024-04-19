Başkan Ahmet Aras, sosyal destekleri yüzde 110 arttırdı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik koşullarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan maddi destek miktarını yüzde 110 arttırdı. Aras, “Gönül ister ki sosyal yardım diye bir kavram hiç olmasın. Ancak şu şartlarda bu durum ülkemizde mümkün değil. Bizler de yerel yönetimler olarak altyapı, yol, su gibi temel ihtiyaçların yanı sıra sağlık hizmetleri, tarım projeleri, maddi destekler gibi sosyal konularda da çalışmalar yapıyoruz ve bunu arttırarak sürdüreceğiz” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik koşullarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan maddi destek miktarını yüzde 110 arttırdıklarını söyledi. Büyükşehir uzman ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere verilen Halk Kart’a yüklenen tutarlar 1-2 kişilik hanelere 750 TL, 3-4 kişilik hanelere bin TL 5 ve üzeri kişilik hanelere bin 250 TL olacak şekilde güncellendi.
Başkan Ahmet Aras, “Gönül ister ki sosyal yardım diye bir kavram hiç olmasın. Ekonomik olarak her vatandaşımızın yüksek bir refah düzeyine ulaşsın ve huzur içinde yaşasın. Ancak şu şartlarda bu durum ülkemizde mümkün değil. Bizler de yerel yönetimler olarak altyapı, yol, su gibi temel ihtiyaçların yanı sıra sağlık hizmetleri, tarım projeleri, maddi destekler gibi sosyal konularda da çalışmalar yapıyoruz ve bunu arttırarak sürdüreceğiz. Burada en önemli kıstasımız ise kimseyi rencide etmeden desteklerin sürdürülmesi konusunda hassas davranmak olacak” diye konuştu.
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