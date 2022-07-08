Başkan Ahmet Öküzcüoğlu: Alaşehir'de yalnız değilsiniz

08 Temmuz 2022 Cuma, 12:59

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bakıma muhtaç ve 65 yaş üstü yurttaşların bayram öncesi ev temizlikleri ve kişisel bakımları için ekip görevlendirdi. İki kadın ve bir erkek kuaförü ile temizlik personelleri bayram öncesi yurraşları tek tek ziyaret etti. Yurttaşların evleri temizlenerek bayrama hazırlandı. Erkek yurttaşların bayram traşları, kadınların ise kuaför ve kişisel bakım ihtiyaçları giderildi.

Alaşehir Belediyesi tarafından sunulan evde bakım hizmetinden faydalanan 63 yaşındaki Hüseyin Çakıroğlu, "60 yaşımdayken boynumdaki şah damarlarımın pıhtı toplaması sonucu beyin kanaması geçirdim. Ameliyat oldum, ancak felçli kaldım. Sandalyeye mahkum kaldım. Eşim ve oğlumun destekleriyle yavaş yavaş kendimi toparlıyorum. Belediyemizin böyle bir hizmeti olduğunu öğrendim ve talepte bulundum. Sağ olsunlar geldiler, evimi temizlediler, taraşımı yaptılar. Allah razı olsun. Belediyemizin böyle sosyal hizmetler verdiği için, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

BAŞKAN ÖKÜZCÜOĞLU: YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini söyleyen Alaşehir Belediye Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemiz, sosyal belediyecilik ve kültür hizmetleri çerçevesinde, 'Yalnız Değilsiniz' sloganımızla, sağlık sorunu olan, hasta, felçli bakıma muhtaç olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız evde bakım hizmeti veriyoruz. Belediye personelimiz ve belediyemiz aracı ile talepte bulunan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Sağlık nedenleriyle, felçli, hasta ve 65 yaş üstü evde bakıma muhtaç vatandaşlarımız belediye zabıta müdürlüğü veya belediyemize ulaşarak talepte bulunabilirler. Tüm temizlik malzemeleri belediyemiz tarafından karşılanıyor. Amacımız vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti verebilmek" dedi.