Başkan Akın: Balıkesirimizi gençliğe yakışır hale getireceğiz

Yayınlanma: 01.07.2024 - 16:41

Güncelleme: 01.07.2024 - 16:41

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Dijital Gençlik Merkezi (DGM) “Yaza Merhaba” etkinlikleri kapsamında “Volorant” ve “FC24” turnuvaları düzenledi. Oğlu Erdal ile DGM’yi ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerle yakıdan ilgilendi.

Dijital Gençlik Merkezi ile ilgili bilgi veren BBB Başkanı Ahmet Akın“Tüm teknolojik altyapılara sahip ancak maalesef atıl kalmış bu teknoloji merkezimizi bir an önce ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Burada gençlerimize teknoloji odaklı, dünyadaki emsalleriyle aynı derecede teknoloji altyapılı bir yaşam alanı sunacağız. Gençlerin buraya gelerek sosyalleşebileceği, e-spor ve teknoloji bağlamında kendilerini geliştirebileceği bir Dijital Gençlik Merkezi hedefliyoruz. Sizlere söz veriyorum her zaman pinginizi düşük, motivasyonunuzu yüksek tutacağız. Önce Dijital Gençlik Merkezi'mizi sonra Balıkesirimizi gençliğe yakışır bir hale getireceğiz” açıklamasında bulundu.

Valorant Turnuvası’nın şampiyon takımı Team Nuubs, ikincisi GoFlexs, üçüncüsü ise Shacopa Kajmer Takımı oldu. FC24 Turnuvası şampiyonu da Metin Can Gezer, ikincisi Alperen Filiz, üçüncüsü ise Koray Biçer oldu.