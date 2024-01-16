Başkan Akın'dan bozkurt işareti yapan öğretmen hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:20

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:20

Manisa’nın Turgutlu ilçesinin köklü okullarından Turgutlu Lisesi’nde bir öğretmenin öğrencilerle beraber Göktürk bayrağı açarak bozkurt işareti yapması tepkilere neden oldu.

Fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek, ““Eğitimde geldiğimiz nokta! Burası Turgutlu’muzun en köklü devlet okullarından Turgutlu Lisesi… Devlet memuru bu öğretmenimizin eğitim yuvalarında yaptığı siyasi çalışmanın örneğidir. Yarın konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır, kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.