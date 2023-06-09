Başkan Aras: Bodrum’da gürültünün sorumlusu valilik

Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:36

Güncelleme: 09.06.2023 - 09:36

Muğla Valiliği’nin her yıl duyurduğu 15 Mayıs tarihinden sonra “Ağır iş makineleri ile yürütülen inşaat çalışmalarına izin verilmez’ kararı yine aynı valilik tarafından özel izinle bozuldu. Valilik, 1 ay inşaat çalışmalarının devamı için izin isteyen Bodrum Proje Yapı Dizayn Ltd.Şt’nin faaliyetlerini 15 Haziran’a kadar uzatılması yönünde karar verdi. Peksimet ve Karakaya Mahallerindeki iki ayrı alan için verilen kararda, Bodrum Turizm Danışma bürosu görevlileri tarafından sahada inceleme yapıldığı, inşaatın can ve mal güvenliği gerekçesiyle bitirilmesinin şart olduğu yönünde görüş bildirdiği açıklandı. Görüş ardından vali yardımcısı Murat Sarı’nın imzası ile inşaat şirketine 1 ay boyunca çalışma izni verildi.

“GÜRÜLTÜ VE TOZ ARTIK BUNALTTI”

Valiliğin izni sonrası yurttaşlar gürültü ve iş makinalarının rahatsızlığından dolayı tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan tatilciler, “Yaz geldi hâlâ iş makinaları çalışıyor. Gürültü ve toz artık bunalttı. Kim neden izin veriyor. Biz tatile geldiğimiz Bodrum’da gürültü ile karşılaşıyoruz. Valilik kendi koyduğu yasakları durdursun” dedi.

ARAS: SİYASİ LİNÇ UZMANLARI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise inşaat yasağı ihlallerinin suçlusunun kendisi olmadığını izin veren kurumun Muğla Valiliği olduğunu açıkladı. Yurttaşlara açıklama yapan Aras, “İnşaat yasağı ihlallerinin suçlusu olarak, Bodrum Belediyesini ve belediye başkanını göstermek, en kibar tabirle bilgi veya vicdan eksikliğidir çünkü, inşaat yasağına belediye değil, bakanlık karar veriyor. Valilik ve kaymakamlık ise yasağı uygulamak zorunda. Bu gerçeğe rağmen belediyemiz, 293 şantiyede uygulama yaparak tebligatlar gönderdi fakat valilik, bazı inşaat şirketleri için 15 Haziran gününe kadar izin çıkardı. Özetle, mayıs ayında durması gereken inşaatlar hâlân durmuyorsa; bunun nedeni, siyasi linç uzmanlarının iddia ettikleri gibi Ahmet Aras’ın verdiği izin değil, Valiliğin verdiği izindir” dedi.