Başkan Aras: Cezasızlık algısı şiddeti artırıyor

Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:42

Güncelleme: 22.11.2024 - 16:42

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Aras ev sahipliğinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar Çalıştayı’ düzenlendi. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflenen çalıştay Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Çalıştay ile şiddetin önlenmesine yönelik yeni politikalar ve uygulamalar geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan çalıştayda kamu ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı.

ÇOBAN: MUĞLA’DA ARTIK SORUNLARIMIZI DİNLEYECEK BİR MERCİİ VAR

Çalıştaya katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Damla Biriz Çoban, “Biz kadınlar olarak çeşitli haklara sahibiz. Önemli olan bizler için başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın bizim haklarımızı kullanmada bizlere özgürlük sunması ve bu hak arayışımızda bizlere destek olması, bizim arkamızda durması” dedi. Son zamanlarda Muğla’da yapılan çalışmaların kadınlar için çok önemli olduğuna değinen çalıştay katılımcısı Seda Gölcü ise “Başkanımız Ahmet Aras’ın gelmesi ile birlikte imzalanan Şiddet Tutum Belgeleri daha sonrasında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin açılması çok önemli. Bu tarz çalışmalar tabi ki Muğla’da yaşayan kadınlar için en azından kendimizi güvende hissetmemiz açısından çok güzel gelişmeler” diye konuştu.

BULUT: KADIN GÜÇLENDİĞİ ZAMAN ŞİDDET DE AZALIYOR

Karya Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut da “Yapılan çalıştayı çok anlamlı buluyorum. Çünkü şiddetin önlenmesi bizim çok önemli. Zaten kadın güçlendiği zaman, eşitlik sağlandığı zaman şiddet de azalıyor. Bu çalıştay o anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin attığı çok önemli bir adım” şeklinde konuştu. Ortaca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sadike Sırsat ise “Büyükşehir’de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü veya Başkanlığı kurulması çok iyi oldu. Tabi tüm ilçelere yayılması bakımından bence güzel bir çalışma” ifadelerini kullandı. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, “Bu çalıştaydaki ana hedefimiz şiddetin sonuçlarıyla uğraşmak değil, şiddeti sonlandırmak için politikalara ihtiyaç var. Bu anlamıyla da Muğla Büyükşehir Belediyesi çalıştayla bunu hedeflemeye çalışıyor” dedi.

DEMİREL: ÖNLEYİCİ POLİTİKALAR ÇOK ÖNEMLİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel de “Yerel yönetimlerde ilk defa kadına yönelik şiddeti önlemekle ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Kadınların yaşam hakkının elinden alındığı bu coğrafyada önleyici politikalar oluşturmak çok önemli. Amacımız tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte kadına şiddete karşı önleyici politikalar oluşturmak. Şiddeti önleme konusunda ilk günden beri başkanımız çok özverili çalıyor” diye konuştu.

ARAS: CEZASIZLIK ALGISI OLUŞTU

‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar Çalıştayı’ na konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Ülkemizde ve kentimizde kadına yönelik şiddet durmuyor. Sadece ocak-kasım ayları arasında 376 kadın hayattan koparıldı. Muğla’mızda da bu aylar içinde 7 kadın cinayeti yaşandı. Her geçen gün şiddet olayları artarak devam ediyor. Bunun en önemli nedeni İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıdır. Toplumda cezasızlık algısı oluştu. Şiddet uygulayanlar ceza almayacağını düşünüyor, bu da şiddeti artırıyor. Bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Göreve gelir gelmez ilk görüşmemizi kadın dayanışma örgütleriyle yaptık. Süreci daha organize yürütebilmek için Kadın ve Aile Daire Başkanlığımızı kurduk. Çünkü kurumsallaşma olmadan başarı çok zor” ifadelerini kullandı.

ARAS: SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Aras, “Daha eşit ve adil bir toplum için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekiyor. Bu konuda yerel yönetimlerin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Biz de bu sorumlulukların bilincinde hareket ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizde imzaladığımız ‘Şiddet Tutum Belgesi’ ile diğer belediyelere de örnek olduk. Bunun gibi çalışmalarımızın devam edeceği mesajını veriyor ve bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktadı.