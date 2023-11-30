Başkan Aras: Değişim ve gelişim yerelden başlar

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:30

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:30

Muğla'da Bodrum Belediyesi tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 190 Belgesi’ni imzalamak üzere basın toplantısı düzenlendi. 30 Kasım Perşembe günü Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde (Trafo) saat 10.00’da gerçekleşen basın toplantısında (ILO) 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi imzalandı.

İmza töreni ve tanıtım toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, meclis üyeleri, CHP Kadın Kolları ilçe örgütü üyeleri, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği temsilcisi, birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

ÖZDOĞAN: EĞİTİMLER İŞ SÜRESİ SAYILACAK

Törende Sunucu Banu Tarancı, ILO 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’nin amaç ve kapsamını okurken CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, ILO 190 belgesinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bütün birimlere gönderildiğini belirterek, “CHP Kadın Örgütü olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir belge paylaştık. Bu belge uluslararası çalışma örgütünün ilgili sözleşmesi ILO 190 kapsamında bir politika belgesiydi. Bunu aynı gün ilgili tüm birimlerimize gönderdik. Bu politika belgesi, Uluslararası Çalışma Örgütünün 190 sayılı sözleşmesini kapsıyor. ILO 190 çalışma barışını sağlamak amacıyla çalışma yerindeki şiddet ile mücadeleyi, her türlü taciz, şiddet gibi vakalarda iş yerinde barışın sağlanmasını, insanca koşullarda çalışmayı hedefliyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri belediyelerimiz esas alacak ve her türlü ayrımcılığın dün olduğu gibi bugün de yarın da karşısında duracağız. Belediyelerimiz tarafından Cinsiyet Eşitliğine yönelik olarak bilincin ve farkındalığın artırılması için eğitimler verilecek ve bu eğitim süreleri çalışanların iş sürelerinden sayılacak” diye konuştu. Özdoğan, CHP olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda kararlılıkla ve samimiyetle çalışmaya, sosyal ve toplumsal yaşamda eşitlik mücadelesi veren tüm kadınlarla yol yürümeye devam edeceklerini belirterek sözlerine son verdi.

ARAS: SADECE İMZA ATMAKLA KALMADIK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “2019 yılında kabul edilen bu sözleşmeyi Türkiye henüz imzalamadı” diyerek sözlerine başlarken sözleşmenin önemine değindi. 2019 yılından bu yana belediyenin uygulamış olduğu politikalar ile kadınlarla ilgili önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Başkan Aras, imzaladıkları toplu sözleşmelerin kapsamının da çok geniş olduğunun altını çizerek, “Daha bunu imzalamadan zaten bütün imzaladığımız toplu sözleşmelerde her zaman kadına şiddet, tacizi önleme, mobbing, istikrar gibi konularda hep kararlı durduk ve sendikaların bizlerden taleplerini olumlu karşıladık. Altına imzamızı attık ama sadece imza atmakla kalmadık. Bizzat uyguladık. Bunu da 4 yıldır basınla veya belediyeden aldığınız haberlerle takip edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“YERELDE DE LOKALDE DE KADINLARIN EŞİT TEMSİLİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Başkan Aras sözlerine devam ederken Cumhuriyet kazanımlarının örselenmesine karşı durabilen tek iradenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunun altını çizerek, “Gelinen durumda MYK Parti Meclisi çok önemli bir kazanım oldu hepimiz için. Onlar geldikten sonra hemen siyasi sonuçlarını da görmeye başladık. Bu da onlardan bir tanesidir. CHP’li yerel yönetimler olarak kadın politikaları karşısındaki duruşumuzu net bir şekilde gösteriyoruz. Yerelde de lokalde de kadınların eşit temsilini çok önemsiyoruz. Bizler, yereldeki politikalarımızla aslında geneli de etkileyebiliriz. Bunun farkındayız. Çünkü değişim ve gelişim yerelden başlar” diyerek yerel yönetim politikalarıyla hayata geçirdikleri Kadın Sığınma Evi, Acil Yardım Hattı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlarla ilgili yapılan saha çalışmalarına değindi.

2019 YILINDAN BU YANA “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİK” ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Bodrum Belediyesi tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen protokol ile Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu oluşturuldu. Komisyonda oluşturulan yol haritası ile 2020’de Avrupa Belediyeler Bölgeler Konseyi (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı imzalandı. 2021 yılında Yerel Eşitlik Eylem Planı süreci başladı. 8 Mart 2022 yılında Şiddet Tutum Belgesi Başkan Ahmet Aras tarafından imzalandı.