Başkan Aras: Eşit ve huzurlu Muğla için çalışıyoruz

Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:53

Güncelleme: 13.03.2025 - 16:53

Bayır Kadın Yaşam Merkezi, hem kadınların sosyalleşeceği, eğitim alacağı, becerilerini geliştireceği hem de çocukların eğitim alacağı bir merkez olarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yaşam Merkezi’nin açılış törenine, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem katıldı.

KADINLARA SOSYAL DESTEK SUNULACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin ortaklaşa açtığı yaşam merkezi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif rol alabilmeleri için çeşitli hizmetler sunarken, merkezlerde; kadınların mesleki beceriler kazanmasına olanak tanıyan meslek atölyeleri yer alacak. Psikolojik ve hukuki destek hizmetleriyle kadınların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmaları sağlanacak.

ÇEŞİTLİ ATÖLYELER YER ALACAK

Kadın Yaşam Merkezi mutfak atölyesi ile kadınlara yemek yapma becerilerini geliştirebileceği ve gastronomi alanında kendilerini yetiştirebileceği bir alan sunacak. Dikiş atölyesi ise terzilik ve el sanatları gibi alanlarda kadınların becerilerini geliştirerek mesleki kazanç elde etmelerine destek olacak. Hobi atölyesi, kadınların kendilerini ifade edebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri sanatsal ve el becerileri etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Meslek atölyeleri, kadınların yeni meslekler edinerek ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasını sağlayan uygulamalı eğitimler sunarken, Psikolojik ve hukuki destek alanları; kadınların yaşadıkları hukuki ve psikolojik sorunlara profesyonel destek alma imkânı sunacak. Çocuk oyun alanları ise kadınlar atölyelere katılırken çocukların güvenle vakit geçirebileceği alanlar oluşturacak.

Bayır Kadın Yaşam Merkezi açılış töreninde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Hayatımın Ustasıyım projesine katılan kadınlara da katılım belgeleri verildi. Hayatımın Ustasıyım ve Hayatımın Ustasıyım Taşıt projelerine katılan kadınlar duygu ve düşüncelerini aktardı;

KARABABA: KENDİ İŞİMİ YARDIM ALMADAN YAPABİLİYORUM

Cansu Karababa, “Hayatımın Ustasıyım atölyesinin ilk kursiyerlerindendim. Birçok işi kendim yardım almadan yapabilmeyi öğrendim. Hem teori hem uygulama eğitimleri alma fırsatım oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kadın istihdamı konusunda örnek teşkil eden Ahmet Başkan ve Gonca Başkana teşekkür ederim” dedi. İlgi Açıkgöz ise “Kadının toplumdaki yerinin farkındalığını sağlamak adına taşıtları tanıma programının bir kısmına dâhil oldum. Bir kadın olarak tekerlek lastiğini değiştirme, silgeç lastiğinin değişimine kadar teknik bilgiler aldım. Kadının yaşamın her alanında var olmayı başarabilmesi en büyük amacımız.Atatürk’ün kadınlarımız bilim ve fen sahibi olacaklardır sözünden yola çıkarak, biz kadınlara vizyon belirleyen Ahmet Başkan ve Gonca Başkana teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KÖKSAL: BURADA YENİ HİKÂYELER BAŞLAYACAK

Bayır Kadın Yaşam Merkezi’nin kadınlar ve çocuklar için önemine değinen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Bugün burada, Bayır’ın bugününü ve yarınını güçlendirecek önemli bir adımı atmak için bir aradayız. Burası yalnızca bir sosyal tesis değil, vizyonla tasarlanmış bir yaşam alanı. Menteşe Belediyesi olarak, gerçek ihtiyaçlara dokunan, farkındalık yaratan ve gündelik hayatı kolaylaştıran bir hizmet alanı oluşturmak için çalıştık. Bayır Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi’ni, kadınların ve çocukların gerçek ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarladık. Ahmet Başkan’ın kadınlara yönelik çalışmaları ve benim ilk ilçe kadın belediye başkanı olarak seçilmem, kadınlara yönelik projelerin hayata geçirilmesine vesile oldu. Bu binayı planlarken, kadınların sosyal hayatta güçlü bir şekilde yer almalarını, çocukların güvenli bir ortamda eğitim almasını ve onların gelişimlerine katkı sağlamayı ön planda tuttuk. Burada yeni hikâyeler başlayacak. Kadınlarımız artık tek başına mücadele etmek zorunda kalmayacak; üretimin, dayanışma ile büyüdüğünü hissedecekler. Çocuklarımız ise kendilerini bekleyen geleceğe güvenle hazırlanacaklar. Bu merkezin yaşayan, gelişen ve güçlenen bir yapı olacağına; kadınların bağımsız, eşit ve adil bir geleceğin bir parçası olacağına yürekten inanıyorum. Buraya emek veren herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: MUĞLA EŞİTLİĞİN LOKOMOTİFİ

Açılışa katılan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, “Atatürk’ün bizlere hedeflediği çağdaş medeniyet seviyesine çıkabilmek hedefini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu da kadın erkek eşitliği ile mümkün. Bu anlamda Muğla bu eşitliğin lokomotifi. İlk kadın vali Muğla’ya atanmış Menteşe’yi kadın belediye başkanı yönetiyor. Aynı çizgide burada bu eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. Bu yaşam merkezi de bunun bir göstergesi. Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

BAŞKAN ARAS: EŞİT VE HUZURLU MUĞLA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Biz Muğla’ya eşitlik perspektifiyle bakıyoruz; kadın ve erkek eşittir. Eşitlik, yalnızca kadın ve erkekle sınırlı değildir, yaşayan her canlının haklarına saygı göstermektir. Bir sokak hayvanının ya da bir ağacın da yaşam hakkı vardır. Kentimizde, kadın, erkek, çocuk, engelli ve yoksul tüm bireyler için eşitlik temelli bir yaklaşım sergiliyoruz. Herkesin huzur içinde, mutlulukla yaşayacağı bir Muğla için çalışıyoruz. Yeter ki kafamızdaki eşitsizlikleri ortadan kaldıralım.” ifadelerini kullandı.

ADEM: MUĞLA AHMET BAŞKAN İLE YENİ BİR VİZYON KAZANDI

CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Muğla Ahmet Başkan ile yeni bir vizyon kazandı. Muğla için kendi ilçesinde 100 yıl sonra bir kadın yöneticisi olması çok büyük gurur. Kadınların gücü Muğla’da daha fazla hissediliyor. Kadın ruhundan anlayan bir Ahmet Başkan var. Ahmet Başkan bir yönetici olarak da kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık ile destek oluyor. Yaşam merkezimizde kadınlar hem sosyalleşecek hem de birçok yeni şey öğrenecek. Birçok kadınının bilmediği şeyleri öğreneceği sosyal bir ortam sağlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.