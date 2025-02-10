Başkan Aras: Kalbimiz deprem bölgesinde

Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:24

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:24

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmak, vatandaşların yanında olmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerine üç otobüs hibe etti. Araçların teslim törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MALATYA’YA ARAÇ DESTEĞİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Malatya’nın Arapgir Belediyesi’ne 35 koltuk kapasiteli bir otobüs, Yazıhan Belediyesi’ne ise 17 ve 18 koltuk kapasiteli iki otobüs olmak üzere toplam üç otobüs hibe etti. Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı arttırmak amacıyla gerçekleştirdiği bu destekle, Arapgir ve Yazıhan Belediyelerinin araç filosunu güçlendirmiş oldu. Hibe edilen araçlar Arapgir ve Yazıhan Belediyelerine teslim edildi.

BAŞKAN CÖMERTOĞLU: AHMET BAŞKANIMIZIN ÇOK KIYMETLİ DOKUNUŞLARI OLDU

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Ahmet Aras Başkanımızın deprem döneminde yaptığı işlere elçilik ettim, çok kıymetli dokunuşları oldu, aşları oldu. Depremin 2. yılında yine bizleri unutmayarak yardımlarına devam ediyorlar. Ben kendisine Malatya’mız adına bir kez daha teşekkürü borç biliyorum, Allah kendisinden razı olsun, ekibini muvaffak eylesin.

BAŞKAN GÖÇER: BU HİBE İLE DAHA HIZLI VE DAHA ETKİN HİZMET VERECEĞİZ

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Yazıhan Belediyesi’ne 2 adet hizmet aracı hibe edildi. Bu destek, ilçemizin hizmet kapasitesini artırarak vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmamıza katkı sağlayacaktır. Desteklerinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz.”

AĞBABA: YAPILAN YARDIMLARLA AYAKTA KALABİLDİK

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, depremin ilk günlerinde ekmek, su ve barınma gibi temel ihtiyaçların büyük bir sorun haline geldiğini belirtti. Ağbaba, “Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Maalesef arama-kurtarma çalışmaları geç başladı, bu nedenle insanlar soğukta hayatını kaybetti. İlk gün Malatya’da hiçbir şey yoktu, bir arkadaşımız Elazığ’dan bir kamyon kurabiye getirdi ve tüm Malatya’ya dağıttık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 150 bin ekmek gönderdi. O ekmekleri de tüm Malatya’ya dağıttık. Depremin üçüncü günü Ahmet Aras Malatya’ya geldi. Ne yapabiliriz diye konuştuk, çadır gönderdi, ardından konteyner getirdi. Güzelbahçe konteyner kentindeki konteynerlerin çoğunu da Ahmet Aras gönderdi. Terzi yoktu, karavanla terzi gönderildi, sonra konteynerde terzi hizmeti başladı. Ayrıca kuaför hizmet aracı da getirtti. Depremde çok zor günler yaşadık ama büyük bir dayanışma örneği de sergilendi. Bu sayede ayakta kalabildik.

“MALATYA’YA NE HİZMET VERİLECEKSE ARKASINDA OLURUM”

Malatya’nın büyük yıkımlar yaşadığını halen de barınma sorununu çözemediğini belirten Ağbaba, “Biz her hizmeti yapana kim olursa olsun teşekkür ediyoruz. Ama anlatıldığı gibi Malatya’da 20 bin 30 bin konut teslim edilmiş değil. Anahtar teslimi yapılıyor ama evlerde oturamıyor insanlar. Malatya’ya ne hizmet verilecekse onun da arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’la da toplantı gerçekleştirdik, ihtiyaçları konuştuk ve önümüzdeki yaz ilçelerimize yeni temeller atacağız.”

BAŞKAN ARAS: DEPREM BÖLGELERİNDE HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

Araç tesliminde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Bugün felaketin ikinci yıl dönümünde sizlerle birlikte olabilme şansı yakalamak çok değerli. Vekilim Veli Ağbaba’ya davetlerinden dolayı teşekkür ederim. 2 yıl önce 6 Şubat depremini duyduğumuz anda Malatya’daki yıkım daha duyulmamıştı. Hemen biz Hatay’a koştuk ve Hatay’da daha ikinci gün çorbamızı kaynattık.” dedi.

“BİZ MUĞLA OLARAK MALATYA’NIN YANINDAYIZ”

Depremin ardından Veli Ağbaba’nın çağrısıyla hemen Malatya’ya koştuğunu belirten Aras; “Burada vatandaşlarımızın temel gereksinimlerini karşılamaya gayret ettik. Bu kolektif bir iş. Hep birlikte olmak zorundayız. Beraber olursak dayanışırsak zaten altından kalkamayacağımız zorluk yoktur. Buna inanıyoruz. Bugün depremin ikinci yılında yeniden Malatya'da olmak ve Malatya’mıza Muğla halkının vicdanından Muğla halkının o geniş yüreğinden kopan desteği yapmak için buradayız. Beş belediye başkanımızla toplantı yaptık ve o toplantıda ilçelerimize nasıl destek olabileceğimizi planladık. Bugünden itibaren aciliyet sırasına göre bütün desteği Malatya’mızla paylaşacağız. Biz gelirken elimiz boş gelmedik. Belediyemize toplu taşıma aracı getirdik Muğla halkının Malatya halkına hediyesidir. Haftaya ekibimiz gelecek ve tek tek proje üzerinde çalışılacak ve halkımızın ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar bir an önce başlayacak. İnşallah temellerini atmak ve daha sonra açılış kurdelelerini kesmek hepimize nasip olsun. Malatya bunlardan daha fazlasını hak ediyor. Bu düşüncelerle Malatya’mıza depremin ikinci yılında taziye dileklerimizi iletiyoruz, kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Bundan böyle Allah böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.