Başkan Aras’tan Brüksel’de demokrasi, iklim ve sürdürülebilirlik temasları

Başkan Aras, toplantıda Avrupa Birliği sürecinin yeniden canlandırılmasında yerel yönetimlerle kurulacak güçlü iş birliklerinin hayati rol oynayacağını ifade etti. Görüşmede ayrıca uluslararası finansal kaynaklara erişim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma projeleri gibi alanlarda gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi.

BAŞKAN ARAS COP30 ÖNCESİ AVRUPA İKLİM ZİRVESİNDE KONUŞTU

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen “COP30 Öncesinde Küresel İklim Eylemini Şekillendiren Şehirler ve Bölgeler – Cities and Regions Shaping Global Climate Action ahead of COP30” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantıda, yerel yönetimlerin küresel iklim diplomasisindeki rolü ve COP30 öncesinde Avrupa’nın çok düzeyli iklim yönetişimi yaklaşımı ele alındı. Başkan Aras, Muğla ve Akdeniz kıyı kentlerinin iklim krizinin ön cephesinde bulunduğunu vurgulayarak, bölgesel dayanışma ve yerel düzeyde iklim eylemlerinin önemine dikkat çekti.

“MUĞLA, YERELDEN KÜRESELE UZANAN DÖNÜŞÜMÜN PARÇASI OLACAK”

Kapanışta değerlendirmelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Brüksel temaslarının yalnızca diplomatik bir ziyaret değil, aynı zamanda Muğla’nın Avrupa vizyonunu güçlendiren stratejik bir adım olduğunu vurguladı. “Avrupa’nın geleceğini şekillendiren kentler arasında yer almak, Muğla’nın potansiyeline, doğasına ve insanına duyduğumuz inancın bir yansımasıdır. Biz, yerel yönetimlerin uluslararası iş birlikleriyle çok daha güçlü ve dayanıklı hale geleceğine inanıyoruz. Muğla olarak, yeşil dönüşümden kültürel mirasın korunmasına, demokratik katılımdan sürdürülebilir turizme kadar her alanda Avrupa kentleriyle ortak bir gelecek inşa etmeye kararlıyız.

İklim krizinin ön cephesinde yer alan kentimiz, bu sürecin yalnızca bir izleyicisi değil; çözümün, değişimin ve umudun aktif bir temsilcisidir. Muğla, yerelden küresele uzanan bu dönüşümün bir parçası olmaya devam edecek.” dedi.